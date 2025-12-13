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BIVŠA NJEMAČKA KANCELARKA

Merkel: Vještačka inteligencija mogla bi da izazove sukob Evrope i SAD

Ona je navela da ostaje ljubitelj američke kulture

Merkel: Vještačka inteligencija mogla bi da izazove sukob Evrope i SAD. AP

A. O.

13.12.2025

Bivša njemačka kancelarka Angela Merkel poručila je da bi vještačka inteligencija mogla izazvati naredni veliki sukob između Evrope i Sjedinjenih Država.

Merkel je pozvala na obavezujuća pravila za korištenje vještačke inteligencije i naglasila da bi algoritmi koji funkcionišu bez kontrole mogli da uskrate ljudima važne informacije, prenosi "Bild".

Ona je posebno kritikovala američku administraciju Donalda Trampa (Trump), ističući da će SAD pokušati da spriječe regulisanje digitalnih medija i vještačke inteligencije i da će u globalnoj trci za dominaciju u toj oblasti biti "samo jedan pobjednik".

Govoreći na događaju koji je upriličio časopis "Štern" u Berlinu, Merkel je upozorila da EU u Sjedinjenim Državama često doživljavaju kao "smutljivca", jer Amerika pregovara sa pojedinim članicama, a ne sa EU kao cjelinom.

Ona je navela da ostaje ljubitelj američke kulture, prenosi "RT Balkan".

# EVROPA
# VJEŠTAČKA INTELIGENCIJA
# ANGELA MERKEL
# SAD
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