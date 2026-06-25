Uočili ste ChatGPT na Viberu: Evo čemu služi nova AI opcija

ChatGPT je sada dostupan direktno u aplikaciji Viber, što korisnicima omogućava da koriste vještačku inteligenciju unutar svakodnevnih razgovora. Nova integracija donosi alate za prepravljanje poruka, prevođenje teksta i sažimanje dužih razgovora u četu.

Ovaj potez predstavlja još jedan korak u širenju AI funkcionalnosti u aplikacijama za dopisivanje, gdje vještačka inteligencija postaje dio standardne komunikacije, a ne zaseban alat.

Kako ChatGPT funkcioniše u Viberu

Korisnici mogu da pozovu ChatGPT u razgovoru jednostavnim kucanjem znaka @ i izborom opcije ChatGPT. Nakon toga, AI može da odgovara direktno u grupnom četu, gdje svi učesnici mogu da nastave razgovor na osnovu njegovih odgovora.

Iz Vibera navode da se ChatGPT može koristiti za preformulisanje poruka radi jasnije komunikacije, prevođenje na druge jezike i sažimanje dugih i nepreglednih razgovora.

U grupnim četovima moguće je i uređivanje fotografija uz pomoć AI alata, kao i uključivanje ChatGPT-a u diskusiju kao dodatnog učesnika.

Privatnost ostaje ključna

Kompanija Rakuten Viber naglašava da se privatnost korisnika ne mijenja uvođenjem ove funkcije. Poruke i pozivi i dalje su zaštićeni end-to-end enkripcijom, što znači da ni sama kompanija ne može da im pristupi.

Kada se ChatGPT pozove u razgovor, dijeli se samo konkretna poruka koja je poslata AI sistemu, bez ostatka sadržaja iz čitavog četa. Korisnici takođe moraju da daju izričitu saglasnost prije prve upotrebe AI funkcija.

Prema riječima izvršnog direktora Vibera Ofira Ejala, cilj ove integracije jeste da svakodnevna komunikacija bude jednostavnija i kreativnija, uz vještačku inteligenciju koja je dostupna direktno u aplikaciji koju milioni ljudi već svakodnevno koriste, prenosi Telegraf.