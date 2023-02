Tinder uveo nove funkcije za korisnike, evo čemu služe

Popularna aplikacija za spoj na slijepo uvodi nove funkcije, ali i nadograđjuje postojeće.

Korisnici Tindera od sada će moći koristiti incognito mod za koji iz kompanije tvrde da je "korak naprijed" u skrivanju profila u potpunosti.

Više kontrole

Samo osobe koje se korisnik označi sa "Like" moći će vidjeti njegov profil u svojim preporukama. To će korisnicima dati više kontrole nad vidljivosti njihovih profila.

Osim toga, naravno, korisnik može blokirati sve one profile koji mu se pojave u preporukama, tako da ima mogućnost izbjegavanja neugodnih situacija ukoliko uoči bivšeg partnera ili nekog iz privatnog života poput člana porodice.

Ova opcija je stigla nakon funkcije koja omogućava blokiranje korisnika na osnovu njihovog telefonskog broja.

Sigurnosna funkcija

Funkcija pod nazivom "long press reporting" sada je tu, a riječ je o tome da ako korisnik dobije uvredljivu poruku, on je može dodirnuti i zadržati pritisak te tako pristupiti opciji prijavljivanja. Iz Tindera kažu kako se nadaju da će ovo ohrabriti ljude da prijave loše ponašanje korisnika kako bi se protiv njih mogle poduzeti mjere zbog kršenja pravila.

Promjene za korisnike

Tinder je napravio promjene funkcija "Are You Sure", koja poručuje korisnicima da razmisle prije nego pošalju potencijalno štetnu poruku, kao i "Does This Bother You", koja ohrabruje korisnike da prijave neprikladne razgovore. Ove funkcije će pomoći u borbi protiv štetnog ili neprikladnog razgovora, uključujući govor mržnje, seksualno uznemiravanje i iskorištavanje.

Od uvođenja funkcije "Does This Bother You" je stiglo 46 posto više prijava poruka koje sadrže štetni sadržaj.

Seriju smjernica Healty Dating Guides, Tinder je uveo u saradnji s kampanjom No More, a s ciljem borbe protiv nasilja u porodici i seksualnih napada.

Kreirane smjernice

Smjernice su kreirane kako bi korisnici mogli prepoznati znakove i zaštititi se u svakoj fazi veze. Kapmanja Green Flags također je pokrenuta.

Ona naglašava sigurnosne funkcije i korake koje ljudi mogu poduzeti za siguran online dating.