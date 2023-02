Samsung Galaxy S23 uređaji svečano predstavljeni u Sarajevu

Nakon globalne premijere, Galaxy S23 serija je službeno predstavljena i u Bosni i Hercegovini. Povodom dolaska najnovije serije pametnih telefona Galaxy S, kompanija Samsung Electronics organizovala je promociju u poznatom sarajevskom klubu Špica. Gosti su imali priliku isprobati najmoćnije pametne telefone Galaxy S serije ikada i njihovu inovativnu tehnologiju, a da doživljaj bude potpun pobrinula se Lana Šahman, koja je svojim magičnim nastupom savršeno skladno upotpunila događaj.

- Još od predstavljanja Ultra brenda 2020. godine, prvo Galaxy S20 Ultra, a zatim Galaxy i Note20 Ultra, cilj nam je bio da kupcima damo nešto što pokazuje da ovi uređaji posjeduju najbolje od onoga što je Samsung mogao da ponudi, nešto što im je pružilo iskustvo koje nikada nisu imali. Danas, tri serije kasnije, s ponosom možemo reći da smo sa S23 serijom nadmašili sami sebe. Inovativna tehnologija, umjetna inteligencija, pametna rješenja, funkcionalan i moderan dizajn, odlike su nove generacije Samsung pametnih telefona, koji su stvoreni da savršeno upotpune vaš svakodnevni život - kazao je Krešimir Dražetić, voditelj prodaje za BiH i Hrvatsku u Odjelu telekomunikacija, Samsung Electronics Adriatic.

Savršen dizajn koji istovremeno brine o planeti

Dražetić je istakao kako je Samsung stvorio vrhunsku tehnologiju koja traje, sa više snage i manje utjecaja na okoliš. Stvorili su inovaciju i održivost praveći manje kompromisa. Upravo ova, Galaxy S23 serija, koristi više recikliranih materijala nego bilo koji Galaxy pametni telefon do sada. Ovi telefoni napravljeni su da traju, uz bolju izdržljivost i pouzdanost, a sve tako da korisnici mogu uživati u vrhunskom Galaxy iskustvu što je duže moguće. Galaxy S23 serija nudi više recikliranog materijala od bilo kojeg drugog Galaxy pametnog telefona i prvi put uvodi reciklirani aluminijum i staklo u svoje komponente.

- Za jedinstveno iskustvo dostupno isključivo korisnicima Galaxy S23 serije, Qualcomm i Samsung su zajedno razvili Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 za Galaxy uređaje, optimizirani čipset koji je globalno lansiran na Galaxy S23 seriji. Ovaj ekskluzivni Galaxy procesor nije samo najmoćniji mobilni procesor koji smo ikada imali, već je i energetski najefikasniji. Što se tiče dizajna, ostajemo vjerni cjelokupnoj Samsung filozofiji dizajna i historiji dizajnerskih inovacija, što je bilo ključ uspjeha u kreiranju Galaxy S proizvoda, koji su omiljeni među korisnicima. Dizajnersko naslijeđe Galaxy S serije uvijek je bila jednostavna, ravna forma koja spaja dizajn i tehnologiju sa glatkim linijama. Dizajnirano je da traje zauvijek - poručio je Dražetić.

Vrhunac noćne fotografije

Galaxy S23 Ultra donosi najinteligentniju kameru ikada i inovativnu opciju Nightography za kreiranje spektakularnih noćnih fotografija i video zapisa, pretvarajući noć u dan. Poboljšane mogućnosti noćnog snimanja transformišu način na koji Galaxy S serija optimizuje snimanje fotografija i videozapisa u širokom spektru uslova okoline. Prvi među Samsung Galaxy telefonima, Galaxy S23 Ultra se može pohvaliti novim prilagodljivim senzorom piksela od 200 MP koji snima važne trenutke sa nevjerovatnom preciznošću.

Naručite prije svih ostalih

Uz kupovinu uređaja iz Galaxy S23 serije dobijate model sa dvostruko većim memorijskim prostorom po cijeni osnovne varijante i uštedite do 360 KM. Promocija traje od 1. do 16. februara ili do isteka zaliha.

Napomena: *Odnosi se na Galaxy S23 8/256 GB po cijeni od 8/128 GB, Galaxy S23+ 8/512 GB po cijeni od 8/256 GB i Galaxy S23 Ultra 12/512 GB po cijeni od 8/256 GB. Ne uključuje model od 1 TB. Za više informacija o seriji Galaxy S23 posjetite OVAJ LINK.