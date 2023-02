Kako da vještačka inteligencija odgovara na WhatsApp poruke

Za one koji žele da isprobaju ChatGPT "asistenta" za odgovaranje na WhatsApp poruke, bit će potrebno malo strpljenja i nešto informatičkog znanja.

Otkako se pojavio ChatGPT, ljudi su pronašli čitav niz primjena za ovu vrstu vještačke inteligencije.

Napravljena skripta

Od (više ili manje) prijatnih razgovora o najrazličitijim temama, preko pisanja članaka, knjiga, naučnih tekstova i slično, pa sve do odgovaranja na - tekstualne poruke.

Developer Danijel Gros napravio je kratku skriptu u Pythonu, koja može da se koristi za integrisanje ChatGPT-a u WhatsApp.

Uz pomoć te skripte vještačka inteligencija može odgovara na poruke u vaše ime.

S obzirom na to da se ChatGPT do sad pokazao kao prilično dobar sagovornik, to znači i da osoba s druge strane razgovora vjerovatno neće biti svjesna da razgovara s vještačkom inteligencijom, a ne čovjekom. Ali, to bi moglo imati i druge posljedice - a to je da osoba koja instalira ChatGPT i prepusti "asistentu" da odgovara na poruke, zapravo ne zna šta je odgovoreno.

Međutim, snaga ChatGPT-a mogla bi se pokazati u slučajevima kada je potrebno da se odgovori na veliku količinu različitih pitanja.

Poslovni nalozi

Na primjer, na poslovnim nalozima gdje se svakodnevno pojavljuju stotine ili hiljade sličnih pitanja o kompaniji i njenim proizvodima ili uslugama.

Grosova skripta nalazi se na GitHubu, zajedno s uputstvima šta i kako je potrebno uraditi da bi se instalirala i funkcionisala u WhatsAppu.

Ipak, potrebno je napomenuti da ovo nije zvanični dodatak WhatsAppu. Ni OpenAI ni Meta nisu zvanično lansirali aplikaciju koja podržava integraciju vještačke inteligencije sa popularnom aplikacijom za slanje poruka. Zato nemojte da nasijedate na "aplikacije" koje se pojavljuju u prodavnicama aplikacija za pametne telefone.