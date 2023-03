Zbog nove 5G mreže dolazi brži internet

Do kraja 2022. godine 5G mrežu koristilo je više od milijardu ljudi širom svijeta. Iako je prelazak sa 4G na 5G tehnologiju u mnogim zemljama još uvijek u toku, mobilna industrija već uveliko sprema 5.5G, koji će biti do 10 puta brži, sa do 10 puta većim opsegom konekcija i isto toliko puta održiviji po pitanju CO2 emisije.

"Huawei" od jula 2022. godine radi na planiranju i implementaciji 5.5G mreža, koje su međukorak do 6G, a čija su najvažnija riješenja predstavljena tokom MWC 2023, najvećeg sajma mobilne telefonije na svijetu, koji je nedavno održan u Barseloni.

Mreže nove generacije

Praveći presjek stanja u okviru globalne 5G dostupnosti, istraživanje kompanije "Ookla" otkriva da je "Huawei" odigrao izuzetno važnu ulogu u izgradnji 5G mreža u Top 10 najvažnijih gradova na svijetu. U ovim gradovima mreže koje je kineska kompanija konstruisala dobile su ocjenu kao mreže sa najboljim korisničkim iskustvom i one će prve imati priliku da unaprijede svoja riješenja novim.

Tokom "MWC-a", "Huawei" se sastao sa najvećim operatorima, partnerima iz industrije i ključnim liderima iz cijelog svijeta, kako bi razgovarali o "GUIDE to the Intelligent World" inicijativi. Ova izuzetno važna tema poslužiti će kao postavljanje temelja za 5.5G mreže i nadogradnju postojećeg 5G ekosistema.

Zanimljivo, ali postoji baš pet najvažnijih 5.5G prednosti, i to: 10 Gbps standard, potpuna interkonekcija, integrisana komunikacija i detekcija, L4 mreže za autonomnu vožnju i zeleni IKT.

Mreže nove generacije donijeti će veću vrijednost svima i omogućiti će kreiranje prave, otvorene digitalne ekonomije, objasnio je Ričard Liu, predsjednik "Cloud Core Network" sektora kompanije "Huawei".