"Avaz" u Atini na promociji Redmi Note 12 Pro i Pro +

Nadovezujući se na nevjerovatan uspjeh prethodne Redmi Note 11 serije, nova Redmi Note 12 serija još jednom je pokazala izuzetna poboljšanja funkcija koje su najvažnije ljubiteljima ovih uređaja, poput kamere, trajanja baterije, brzine punjenja i dizajna koji je prilagođen korisniku, a sve to po neverovatnoj cijeni. Sa globalnim lansiranjem Redmi Note 12 serije, Xiaomi je ponovo dokazao svoju posvećenost tome da funkcije pametnog telefona visokog kvaliteta učini dostupnim najvećem broju ljudi širom svijeta. Također, danas je predstavljen i Redmi Watch 3, novi moderni pametni sat sa svijetlim ekranom koji jasno prikazuje sve detalje, raznim sportskim i zdravstvenim funkcijama, kao i preciznom multi-sistemskom GPS konekcijom.

Svaki član serije prevazilazi očekivanja svog cijenovnog ranga. Redmi Note 12 nudi izvanredne performanse i poboljšano korisničko iskustvo. Sa super glatkim AMOLED ekranima od 120Hz, korisnicima je omogućen zadivljujući kvalitet slike u bojama koje odgovaraju stvarnom svijetu. Uz Snapdragon 685, sve operacije bit će izvršene bez ikakvih prekida uz glatko iskustvo multitaskinga, a sve to pri poboljšanoj energetskoj efikasnosti. Redmi Note 12 ima brzo punjenje od 33W, kao i dugotrajnu bateriju od 5.000 mAh, što znači da korisnici mogu da koriste više aplikacija i naprave više fotografija bez brige o bateriji. Uz to, poseduje i trostruku kameru sa vještačkom inteligencijom, zadivljujuću funkciju noćnog režima kao i mnoštvo korisnih zabavnih funkcija i filtera – ovaj uređaj karakterišu moćne funkcije kamere flagship modela, a sve to po povoljnim cijenama.



U periodu od 11 do 14. aprila svi zainteresovani kupci moći će da kupe najnovije modele po sjajnim cijenama. Redmi Note 12 u verziji 4+128 GB koštaće svega 379 KM . Sjajan Redmi Note 12 Pro 5G uređaj umesto 759, koštat će 629 KM.

Sa kristalno jasnim AMOLED ekranom od 1.75”, Redmi Watch 3 je dizajniran da obezbjedi maksimalnu vidljivost i na jakoj sunčevoj svjetlosti. Okvir ovog uređaja je izrađen od metala visokog sjaja sa završnom obradom za koju je korišćena NCVM tehnologija, koja pruža vrhunski izgled i osećaj u dvije klasične opcije boja: crnoj i bež. Osim toga, dostupna su dva specijalna izdanja kaiša i preko 200 ugrađenih watch face-a kako bi se uklopili sa vašim individualnim modnim ukusom i stavom .



Opremljen ugrađenim GPS-om i 5ATM vodootpornošću , podržava pet glavnih globalnih sistema za pozicioniranje i 121 sportskih režima, uključujući šest automatski prepoznatih sportskih modova, zajedno sa mjerenjem kiseonika u krvi, mjerenjem pulsa, praćenjem spavanja i drugim funkcijama za praćenje zdravlja.

Sa pouzdanim trajanjem baterije do 12 dana pri uobičajnom korištenju , Redmi Watch 3 obezbeđuje stabilne i efikasne performanse. Također, posjeduje i HD zvučnik i mikrofon za poništavanje buke za jasne telefonske pozive preko Bluetooth slušalica.

Redmi Watch 3 bit će dostupan u maju po cijeni od 259 KM.

Xiaomi je, pored nove nevjerovatne serije pametnih telefona, predstavio i dvije nove serije popularnih linija robota usisivača, koje će obezbijediti da vaš dom ili kancelarijski prostor uvijek budu čisti.



Za sve one koji traže usisivač sa naprednim navigacionim sistemom, savršeno prilagođen za domove i kancelarije, koji osigurava besprijekornu čistoću podova tokom cijelog dana, Xiaomi je kreirao Robot Vacuum S seriju. Sa druge strane, Xiaomi Robot Vacuum Series X namijenjena je onima kojima je potreban uređaj sposoban da odgovori izuzetno zahtjevnim uslovima prostora.

Zahvaljujući specijalno dizajniranoj automatizovanoj baznoj stanici koja održava uređaj čistim i funkcionalnim, vaša jedina obaveza bit će pritisak dugmeta za pokretanje uređaja.

Konkretno, model X10, zahvaljujući automatizovanoj baznoj stanici koja izbacuje fioku za otpatke vašeg usisivača, usisiavat će 60 puta prije nego što bude bilo potrebe da ispraznite njegov sadržaj. Štaviše, novi Xiaomi uređaj ima snagu do 4.000 Pa, rotirajuću ruku za otpatke i krpu kako bi se osiguralo da vaši podovi ostanu besprijekorni.

Novi Xiaomi Robot usisivač X10 kompanije Xiaomi sa svojim specijalizovanim LDS navigacionim sistemom može da optimizuje svoju rutu čišćenja i da bezbjedno i efikasno obiđe vaš dom, a zahvaljujući bateriji od 5.200 mAh moći će da čisti i do 3 sata prije povratka u bazu. Cijena za ovaj model iznosi 999 KM i bit će dostupan u junu.

Nešto drugačiji uređaj u odnosu na ovaj jeste model S10+, koji predstavlja novi pametni robot usisivač sa jednostavnom šemom upravljanja i naprednim navigacionim sistemom. Zahvaljujući svom dvolinijskom laserskom 3D sistemu za izbjegavanje prepreka, on inteligentno izbegava sve što mu se nađe na putu dok se brine o ostacima i mrljama na vašim podovima, dok slučaju da imate spuštene tepihe, Xiaomi Robot usisivač S10+ ima sistem za detekciju tepiha kako bi se izbjeglo njihovo kvašenje. Ovaj uređaj bit će dostupan u junu po cijeni 929KM.

Posljednji model iz serije S, Robot usisivač S10, predstavlja najpristupačnije, elegantno i jednostavno rješenje za svoje svakodnevne potrebe čišćenja. Sa snagom usisavanja do 4.000 Pa, velikom baterijom i naprednim LDS navigacionim sistemom, Xiaomi Robot Vacuum S10, zahvaljujući Mi Home aplikaciji, uvijek je na raspolaganju za upotrebu, sa mnogo različitih režima čišćenja.

Ovaj uređaj može biti vaš po cijeni od 609 KM i bit će dostupan početkom juna. Ostali lansirani modeli, E10 i X10+ bit će dostupni tokom maja i juna po sljedećim cijenama – 399KM za E10 model i 1799KM za X10+ model.

