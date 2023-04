Upozorenje Microsofta: Ruski agenti se infiltriraju na Minecraft serverima

Volite razgovarati sa ljudima o svojim omiljenim igrama? Microsoft tvrdi da možda razgovarate sa ruskim agentom.

Upozorenje Microsofta

Ako je vjerovati predsjedniku kompanije Microsoft, takva osoba bi mogla biti ruski agent koji pokušava da se infiltrira u grupu kako bi širila propagandu. Ovo upozorenje stiže nedugo nakon što su povjerljivi američki dokumenti procurili na Discord četu o igri Minecraft.

Govoreći na Semafor svjetskom ekonomskom samitu, predsjednik kompanije Microsoft, Bred Smit, rekao je da je kompanijin tim za bezbjednosne analize identifikovao napore ruskih agenata da dijele informacije unutar gejmerskih zajednica.

"Upozorili smo vlade o ovome. Znate, to je Vagner grupa, to su ruske obavještajne službe, i dijelom iskorištavaju gejmerske zajednice kako bi cirkulisali informacije. To je ono što se dešava ovdje. Uključivalo je i Discord kanal o Minecraft-u, uključuje i druge, slične zajednice".

Upadi dovode do širenja propagande

Smit ističe da je važno zaustaviti ove upade u zajednice gejmera, jer oni dovode do širenja propagande i dezinformacija povezanih sa ruskom invazijom na Ukrajinu, iako, kako sam priznaje, to nije najvažnija stvar kada je rat u pitanju. "Nije kao da će Call of Duty uzrokovati žrtve u stvarnom životu. To su, ipak, video igre".

Smitove izjave stižu nedugo nakon što su dokumenti američke obavještajne službe procurile na Minecraft Discord-u i završili Twitter-u, 4chan-u i Telegram-u. Zbog curenja strogo povjerljivih dokumenata, FBI je uhapsio 21-godišnjeg Džeka Tejšeira iz Masačusetsa.