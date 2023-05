Twitter uvodi naplatu po članku u maju

Twitter bi mogao da ponudi autorima novi način zarade van tipične opcije pretplate.

Prema najavama Maska, Twitter će omogućiti autorima i medijskim kompanijama da korisnicima naplaćuju pristup pojedinačnim člancima koje objavljuju na Twitteru.

Povremeni sadržaj

Ta opcija može da bude dostupna već sljedećeg mjeseca. Ipak, korisnici će na kraju platiti veću cijenu po jednom članku nego što bi iznosila cijena pristupa svakom članku da imaju pretplatu.

Međutim, Mask je rekao da je to za one koji žele da čitaju povremeni sadržaj sa određenog izvora. On je rekao da na taj način svaki članak vjerovatno ne bi koštao koliko mjesečna pretplata.

Ipak u ovom trenutku, detalji o predstojećoj funkciji nisu još uvijek jasni. Mask je samo rekao da će početi da se primjenjuje sljedećeg mjeseca.

Privlačenje kreatora

Nije jasno koje vrste naloga i medijskih kuća će moći da ponude naplatu po članku.

Takođe, Mask nije rekao koliku će proviziju Twitter uzimati. Najava nove usluge došla je u trenutku kada Mask pokušava da privuče podkastere i kreatore.

Mask pogušava da ih usmjeri da započnu monetizaciju sadržaja kroz uslugu Twitter Subscriptions (nekad poznatu pod imenom Super Follows).

Takođe, Mask je dao obećanje da Twitter neće uzimati proviziju prvih 12 mjeseci.

Za više informacija moramo još da sačekamo. Kompanija na čijem je čelu sada Mask uvodi sve više i više plaćenih funkcija kako bi se povećao prihod.

Plaćanje kvačice

Takođe, opće je poznato da je Twitter Blue usluga sada dostupna širom svijeta. Platite 8 dolara mjesečno i dobićete plavu kvačicu.

Twitter je takođe ugasio svoj besplatni API kako bi pokrenuo novi za koji bi korisnici morali da plate.

Određene kompanije bi pristup API-ju kaoštao skoro 50.000 dolara mjesečno, prenosi PC Press.

Zbog toga su neke organizacije i kompanije, kao što je transportna uprava Njujorka, odlučile da prekinu integraciju Twittera ili da napuste Twitter.