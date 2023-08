LG predstavio prijenosni televizor u koferu: Ekran osjetljiv na dodir

Do sada smo vidjeli mnogo neobičnih IT gadžeta, ali slobodno možemo da kažemo da je LG uspio predstaviti jedan od najčudnijih do sada.

U pitanju je StandbyMe Go, prijenosni TV s ekranom osjetljivim na dodir, dijagonale 27 inča, spakovan u kofer, zajedno s baterijom i zvučnicima.

LG StandbyMe Go posjeduje 1080p rezoluciju i zasnovan je na WebOS platformi. S obzirom na to da ima preinstalirane sve streaming aplikacije i WiFi konekciju, posjeduje mogućnost streaming sadržaja na svim lokacijama na kojima postoji internet-konekcija. Naravno, tu je i opcija povezivanja nekog eksternog uređaja putem HDMI porta, AirPlaya ili Bluetootha.