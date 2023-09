Japanska JAXA poslala sondu s dva malena rovera prema Mjesecu

Nastavlja se "navala" na Mjesec, s novim pokušajem slanja naučne sonde na njegovu površinu. Nakon nedavno Rusije (neuspješno) i Indije (uspješno), sada će se i Japan uključiti u ovu svemirsku utrku. Oni su proteklog četvrtka lansirali raketu s dva svemirska tereta, jedan od kojih je upućen upravo na Mjesec.

Mjesečev snajper

Za cijelu je misiju zadužena japanska svemirska agencija JAXA. Lansiranje je obavljeno njihovom raketom H-IIA, a ona je u orbitu ponijela rendgenski teleskop X-ray Imaging and Spectroscopy Mission (XRISM) te lunarnu sondu Smart Lander for Investigating Moon (SLIM). Prvi teret raketa je ispustila oko 14 minuta nakon polijetanja i on će ostati u niskoj Zemljinoj orbiti, a drugi nakon 47,5 minuta, s ciljem putovanja do Mjeseca. Misija za sada ide prema planu.

Cilj lunarnog dijela misije SLIM-a jest iskušati japansku tehnologiju za precizno meko slijetanje. Pritom će se koristiti tehnikom računalnog vida, koja će prepoznavati kratere, a potom uz pomoć tih podataka i onih dobivenih iz lunarnog orbitera njegovi će sistemi pronaći idealno mjesto za prizemljenje. Ono bi se trebalo izvesti s tačnošću na nivou 100 metara. Zbog te se preciznosti misija kolokvijalno naziva "Mjesečev snajper".

Cijeli lander SLIM ima masu (pri slijetanju) od oko 210 kilograma, a mjeri 1,5 × 1,5 × 2 metra. Sa sobom nosi čak dva malena lunarna vozila. Lunar Excursion Vehicle 1 (LEV-1) maleni je istraživački rover koji će po površini Mjeseca "skakati" uz pomoć posebno razvijenog mehanizma. LEV-2 je maleni rover, zapravo autonomna mehanička kugla mase oko 250 grama, koja će se moći kotrljati površinom. Oba će "vozila" biti opremljena senzorima pozicije, a mjerit će i zračenje te temperaturu okoline.

Izdužena orbita

Nakon uspješnog lansiranja, JAXA-ina će sonda načiniti niz manevara i kroz narednih nekoliko mjeseci stići do Mjeseca. Potom će ući u izduženu orbitu (600 x 15 km) oko njega, pa se spustiti na oko 3,5 kilometra visine, odakle će započeti proces preciznog slijetanja. Ono se očekuje tek početkom sljedeće godine, piše Bug.