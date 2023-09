Evo koliko će koštati novi Xiaomi 13T i 13T Pro

Xiaomi će u Evropi 26. septembra predstaviti 13T seriju smartphonea, koji će biti prvi u porodici s vrhunskom softverskom podrškom, odnosno četiri nadogradnje OS-a i pet godina sigurnosnih nadogradnji.



Dva modela

Seriju će činiti dva modela Xiaomi 13T i Xiaomi 13T Pro, što je i zvanično potvrđeno. S druge strane, nezvanično uređaji će koristiti MIUI 14 baziran na Androidu 13, najnoviju javno dostupnu verziju OS-a s Xiaomijevim skinom.

Specifikacije nisu zvanično otkrivene, no glasine govore da će Xiaomi 13T Pro biti sličan modelu Redmiju K60 Ultra, no ne nužno identičan. To znači da će ga pokretati Dimensity 9200+ procesor, kao i da će ga napajati baterija kapaciteta 5.000 mAh s podrškom 120W brzog punjenja. Standardni Xiaomi 13T će dobiti Dimensity 8.200-Ultra te bateriju kapaciteta 5.000 mAh sa sporijim 67W punjenjem.

Osim navedenog, očekuje se da će dva modela dijeliti dosta sličnosti, uključujući 6,67-inčnih AMOLED ekran rezolucije 1.220 x 2.712 piksela i frekvencije osvježavanja od 144Hz. Oba modela su otporna na vodu i prašinu po IP68 standardu, a ekrani su im zaštićeni Gorilla Glass 5 staklom. Maksimalna svjetlina ekrana iznosi 2.600 nita.

Novi renderi su otkrili izbor boja, a poznato je i da će se u ponudi naći i verzije s kožom.

Glavna kamera od 50 MP

Specifikacije kamera prave razliku između modela 13T Pro i K60 Ultra. Oba 13T modela imaju glavnu kameru od 50 MP (IMX707 senzor), telephoto od 50 (50 mm sočiva) i ultraširoku kameru od 12 MP (15 mm), dok je naprijed selfie kamera od 20 MP. Kao što se vidi na renderima, ove kamere potpisuje Leica, a aplikacija kamere dolazi s uobičajenim setom Leicinih funkcija.

Xiaomi 13T s 8 GB RAM-a i 256 GB interne memorije koštat će 700 eura, dok će za Xiaomi 13T Po s 12 GB RAM-a i 512 GB interne memorije biti potrebno izdvojiti 900 eura.