Novi LG SIGNATURE OLED M podiže gledanje televizora na novi nivo

Novi 97-inčni LG SIGNATURE OLED M televizor je prvenstveno veliki uređaj namjenjen ljubiteljima kućnog kina koji prioritet daju funkcijama koje idu iznad sada standardne 4K rezolucije, uključujući OLED neprevaziđeni kontrast crne boje, solidan osvježavajući takt od 120Hz, podršku za Dolby Vision / HDR10 / HLG i, naravno, prožimajući 97-inčni ekran.

Bez kablova

Ono što ovaj novi LG uređaj izdvaja od konkurencije je ono što je brend oduzeo osim jednog neophodnog strujnog kabla potrebu za dodatnim žicama i kablovima.

Imajte na umu da, ako razmišljate o kupovini 77-inčnog televizora za 4.999 dolara, 83-inčnog za 7.999 dolara, ili najskuplje 97-inčnog za 29.999 dolara, vjerovatno ćete angažirati profesionalca da se brine o detaljima optimalne instalacije uređaja ovih dimenzija. Ipak, skoro svako bi radije sklonio spoljne uređaje, uređaje za strimovanje, konzole, komponente kućnog kina, iz vida i/ili ih učinio lakše dostupnim.

Rešenje je LG Zero Connect Box. U suštini, to je crna kutija sa priključcima koja može biti postavljena na udaljenosti do 10 metara od OLED televizora i prenosi sliku i zvuk bežično.

Opremljen svime

To znači da vi možete organizovati čistiji i minimalističkiji prostor za gledanje omiljenih filmova bez nepotrebnog nereda od mnoštva uređaja koji se često nalaze direktno ispod ili oko televizora, planirajući prostor koji je promišljenije dizajniran gdje tehnologija ne diktira dekor.

Box je opremljen svime što bi bilo kakav moderni sistem zahtjevao, uključujući HDMI 2.1, USB, RF, LAN i Bluetooth povezivanje.