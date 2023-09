Facebook korisnici sada legalno mogu imati više ličnih profila

Facebook je omogućio korisnicima da otvaraju dodatne profile, kojima mogu da odvoje svoje poslovne i privatne kontakte, ili da vode dvostruki digitalni život. Naravno, sve uz poštovanje postojećih pravila.

Praksa otvaranja više različitih profila za razne namjene, od trolovanja pa do želje za zaštitom privatnosti, stara je koliko i same društvene mreže. Korisnici su oduvijek posezali za time, neki kako bi se zabavili, drugi kako bi odvojili svoju onlajn personu od one stvarne, neki kako bi se lažno predstavljali.

Sve to, prema pravilima korištenja društvenih mreža, nije bilo potpuno "legalno", a mreže su takve, dodatne profile tretirale kao odvojene korisnike. Ali, najveća među njima, Facebook sada uvodi mogućnost sasvim legitimnog otvaranja dodatnog ličnog profila, povezanog s onim osnovnim.

Jedan korisnik, više ličnosti

Cilj im je da omoguće korisnicima "da organizuju svoje iskustvo" na društvenoj mreži. Naprimjer, ako želite da imate jedan profil za lične, a drugi za poslovne potrebe, to ćete sada moći i da učinite, a da pri tome ne morate da se s jednog profila odjavite, pa prijavite na drugi. Promjena aktivnog profila će biti jednostavna, obavljat će se samo klikanjem na profilnu fotografiju u podešavanjima, i u trenutku ćete Facebooku pristupati s drugog profila.