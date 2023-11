Ima li razloga da sedma sila bude zabrinuta: Može li AI biti pogubna za novinare

Tastature, bilo na računaru ili na mobilnim uređajima, odavno su zamijenile olovke i nalivpera.



No, sada umjetna inteligencija (AI) „prijeti“ da zamijeni i novinare. Barem se toga plaše pripadnici sedme sile.

Razvoj AI tehnologije i duboko učenje već su omogućili stvaranje sofisticiranih sistema koji mogu generirati vijesti, analizirati podatke i prepoznati obrasce.

"Lični asistent“

Svjetske agencije počele su s korištenjem OpenAI-ja, proizvođačem ChatGPT-a, dok je Google navodno predstavio velikim novinskim kućama, uključujući „New York Times“, „Washington Post“ i „Wall Street Journal“, novi softver “lični asistent” za novinare, kodnog naziva Genesis, koji prikuplja informacije i generira sadržaj vijesti.

Mnogi eksperimentiraju sa sadržajem u stilu bloga generiranim od nule.

No, s obzirom na činjenicu da AI prikuplja već postojeće podatke, obrađuje ih i daje odgovore, medijske organizacije to smatraju nekom vrstom „krađe materijala“ te traže kompenzaciju za to.

Postoji nekoliko teorija o tome šta bi se moglo desiti u odnosu novinarstvo – umjetna inteligencija, a jedna od njih je da će AI zamijeniti novinarstvo.

Ali prema primjeru pojedinih stranica koje su uvrstile AI, vrlo brzo su i prestale s korištenjem jer je utvrđeno da je sadržaj tekstova bio pun nečuvenih grešaka, čime se zaključilo da nije baš učinkovita zamjena za novinara.

Vijest bi na kraju bila samo automatiziran proizvod, temeljena na dostupnim informacijama, bez ikakvog opozicionog djelovanja.

Drugi, ipak, smatraju kako AI može unaprijediti novinarstvo. Jedan primjer je urednika „Insidera“ Nikolasa Karlsona (Nicholas Carlson), koji je dao dopuštenje za korištenje alata poput ChatGPT-a, ocjenjujući da generativna umjetna inteligencija može urednike, novinare i producente učiniti boljim, uz upozorenje da takvi alati mogu pružiti netačne informacije.

Alat za prikupljanje

Optimistična teorija o ovakvim alatima je da će oni jednostavno učiniti određene novinarske operacije produktivnijima, djelimično automatizirajući procese tipkanja i transkripcije oslobađajući resurse za, recimo, stvarno izvještavanje.

Ali činjenica je da je vijest ono što je novo i vrijedno zbog onoga što otkriva, a ne zbog određenog stila njenog objavljivanja ili distribucije.

Još jedna teorija, koja bi bila pogubna za novinare ako se pokaže kao ispravna, jeste da će AI „progutati“ novinarstvo, koje bi u tom slučaju većinski ustvari postalo alat za AI, odnosno za prikupljanje informacija koje bi na kraju koristila AI.

Ipak, od toga smo još daleko.

Donošenje vijesti

Činjenica je da bi AI trenutno mogla pomoći novinarima i uredništvu u obavljanju „manjih“ zadataka, poput transkripcije ili pisanja izvještaja. Ali donošenje vijesti i informacija, kao i ugao prezentiranja tih noviteta, AI još nije savladala.