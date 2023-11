iPhone električnih automobila promijenit će cijelo automobilsko tržište

Tržište mobilnih telefona prije i nakon iPhonea nije bilo isto, a analitičari očekuju da bi i jedan automobil mogao imati takav utjecaj.

Udarac konkurenciji

Iako je konkurencija na tržištu električnih automobila, pogotovo u Kini, sve veća, Tesla i dalje ostaje sinonim za elektrifikaciju i najpopularnija kompanija među proizvođačima e-vozila te kompanija s najvećom tržišnom vrijednosti među svim automobilskim kompanijama. No ako ćemo vjerovati nekim analitičarima, Maskova kompanija još nije zadala najveći udarac konkurenciji, ali na njemu rade već neko vrijeme, o čemu je ranije govorio i sam Mask.

Riječ je o Modelu 2, Teslinu električnom vozilu čija bi cijena trebala iznositi oko 25 hiljada dolara. Takav bi automobil u potpunosti promijenio pravila igre na tržištu. Prema Gary Blacku, menadžeru fonda Future Fund, Teslin Model 2 značio bi kapitulaciju za konkurenciju koja proizvodi vozila s motorima s unutrašnjim izgaranjem. Njegov bi utjecaj mogao biti tako velik da ga je uporedio s iPhoneom i njegovim utjecajem na tržište mobilnih telefona. Naime, predstavljanje iPhonea označilo je početak kraja za dotad dominantne kompanije na mobilnom tržištu poput Nokije, BlackBerryja i Motorole.

Mobilno tržište

Bez obzira na to jeste li fan Androida ili Applea, činjenica je da mobilno tržište nije isto prije i poslije iPhonea, a sličan bi utjecaj na tržište automobila mogao imati i cjenovno pristupačniji Teslin automobil. Black vjeruje kako Tesla ima jedinstvenu prednost u odnosu na konkurente te da će zaista moći masovno proizvoditi kvalitetne automobile po cijeni od 25 hiljada dolara, uz ostvarivanje profita. Sličan učinak na tržište, osim samog automobila, mogao bi imati i četvrti stepen autonomije vozila, što je tehnologija koju također razvija Tesla.

Prema njemu, najjeftinija Tesla dizajnom će podsjećati na Model 3, no to će biti hatchback verzija veličine poput Toyote Corolle. Kada bi se taj automobil mogao pojaviti na tržištu, nije poznato, no investitor Ron Baron kaže kako će to biti prilično brzo - za godinu do godinu i po, što je iznimno optimistična pretpostavka. Tako optimističan nije ni sam Ilon Mask.

Kontroverzni pickup

No prije jeftinijeg modela pred Teslom je još jedan važan događaj - početak prodaje Cybertrucka, kontroverznog pickupa koji se odavno trebao pojaviti na tržištu, a već ga je prednaručilo čak više od dva miliona ljudi. Isporuka prvih modela očekuje se krajem ovog mjeseca, piše Zimo.