Pet razloga zašto ne biste trebali koristiti emotikone u lozinkama

Emotikoni nadilaze kulturne i jezične barijere. Postali su dio internet-leksikona i svakodnevne komunikacije, te su toliko ukorijenjeni u našem jeziku da su ljudi počeli koristiti emotikone u lozinkama.

Nažalost, to nije dobra ideja, a evo pet razloga zašto je to tako.

Možete se “zaključati”

Jeste li ikad pokušali koristiti emotikone u lozinki? Ako jeste, znate da neke platforme to dopuštaju, dok druge to ne čine. To samo po sebi nije veliki problem. Međutim, čak i ako uspijete kreirati račun na nekoj web-stranici koristeći lozinku s emotikonima, možda se nećete moći ponovno prijaviti, pogotovo ako ta web-stranica promijeni pravila za lozinke. Nije neobično da biste mogli naići na probleme s kompatibilnošću ili da web-stranica na koju pokušavate pristupiti ne može pravilno obraditi lozinke s emotikonima.

Predvidljivost

Kad je riječ o lozinkama, ljudi obično gravitiraju prema uobičajenim frazama i lako pogodljivim kombinacijama brojeva. Zapravo, prema istraživanju NordPassa, najčešća lozinka na svijetu je 123456, dok su fraze poput “admin” i “password” među prvih deset. Ako bi ljudi počeli koristiti emotikone u svojim lozinkama, sigurno je pretpostaviti da bi se držali najpopularnijih emotikona, što bi njihove lozinke učinilo lakim za dešifriranje.

Problemi s više platformi

Emotikoni su dio Unicode standarda i isti su na svim platformama i operativnim sistemima. Ipak, vjerovatno ste primijetili da izgledaju drugačije ovisno o vašem operativnom sistemu. A budući da im izgled varira, možda ćete imati problema s korištenjem ispravne lozinke. Ako previše puta unesete pogrešnu lozinku, morat ćete ponovno verificirati svoj račun, ili još gore, možete biti zaključani na određeno vrijeme.

Nepraktičnost

Korištenje emotikona u lozinkama također donosi još jedan problem – nepraktičnost. Ako koristite samo pametni telefon, možda korištenje lozinki s emotikonima ne bi bilo previše nepraktično. No, jeste li ikad pokušali poslati emotikon nekome na svom računaru? Ako koristite Windows računar, naprimjer, morate omogućiti podršku za emotikone putem ViVeToola. Svakako je praktičnije koristiti slova i brojeve na tipkovnici nego u moru emotikona tražiti onaj koji vam treba.

Izloženost “Shoulder Surfing” napadima

Tipkovnica vašeg pametnog telefona vjerovatno prikazuje nedavno korištene emotikone odmah na vrhu. Imajući tu informaciju lako dostupnom, izlaže vas “shoulder surfing” napadu. Kako samo ime sugerira, ovo je vrsta cyber napada u kojoj napadač špijunira ekran mete kako bi dobio osjetljive informacije. Ne znači da bi korištenje obične lozinke učinilo vas neosjetljivim na takav napad, ali je definitivno lakše zapamtiti kombinaciju emotikona nego kombinaciju poput “us1nFzP!qR.”

Emotikoni su zabavni – ali nisu idealni za lozinke

Emotikoni su sjajni kada želite izraziti svoje osjećaje ili jednostavno brzo komunicirati s drugom osobom. Ali nisu idealni kao lozinke, barem ne još. Postoje bolji, sigurniji i praktičniji načini za osigurati svoje račune.