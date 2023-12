Naučnici upozoravaju: Savjete o korištenju lijekova ne tražite od umjetne inteligencije

S predstavljanjem ChatGPT-a počelo je jedno potpuno novo razdoblje za umjetnu inteligenciju. Ova tehnologija pokazala se iznimno korisnom u brojnim industrijama, do te mjere da mnogi već strahuju da će im uzeti posao, a jedno od polja u kojima se AI pokazala prilično uspješnom jeste i - medicina. Dok se ChatGPT pokazao uspješnijim i od nekih studenata u rješavanja ispita, drugi AI alati pokazali su se odličnim u dijagnozama na temelju rendgenskih snimaka.



Zamjena za ljekarske savjete

Uprkos tome, treba imati na umu kako, kada su u pitanju medicinske usluge i savjeti, o njima treba razgovarati s profesionalcima od krvi i mesa, odnosno ljekarima, a ne algoritmima. Na to su ranije upozoravali i iz OpenAI-ja čiji AI alat nije prilagođen za davanje preciznih medicinskim informacija te se ChatGPT nikako ne smije koristiti kao zamjena za ljekarske savjete u slučaju nekakvih zdravstvenih problema.

- Nikada ne biste trebali koristiti naše modele za pružanje usluge dijagnostike ili liječenja ozbiljnih medicinskih stanja - stoji u pravilima korištenja ChatGPT-a.

Iako je to svima jasno, mnogi i dalje koriste AI alate kao i, naravno, Google, kako bi na temelju određenih simptoma saznali od čega boluju te kakvu terapiju i lijekove koristiti. A zašto to nikako nije dobro, pokazuje i posljednje istraživanje farmaceuta s Univerziteta Long Island.

Nisu prijavljene nuspojave

Oni su s ChatGPT-jem razgovarali o lijekovima i načinu njihovog korištenja te je umjetna inteligencija na samo 10 od 39 postavljenih pitanja dala “zadovoljavajući odgovor”. Što se ostalih 29 pitanja tiče, odgovori ili nisu imali veze s upitom ili su bili nepotpuni, odnosno u potpunosti netačni. Sara Grosman, naučnica koja je učestvovala u ovom istraživanju, upozorila je sve pacijente, kao i sve u zdravstvenom sistemu da budu oprezni oko korištenja ChatGPT-a kao izvora za informacije o medicini, piše Zimo.hr.

Ona je posebno naglasila jedan upit o utjecaju kombiniranja određena dva lijeka. Prema ChatGPT-u, nisu prijavljene nikakve nuspojave i posljedice kombiniranja korištenja tih lijekova, no to nije tačno. Bez znanja o interakciji ovih lijekova, pacijent bi mogao imati neželjene posljedice koje su se mogle spriječiti, objasnila je Grosman kakve sve opasnosti može imati netačna informacija ChatGPT-a, a prenijeli su na „The New York Postu“.