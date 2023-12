Dječak pokrenuo peticiju da Apple promijeni "štreberski" emotikon

Jedan desetogodišnjak iz Velike Britanije želi da Apple promijeni emotikon koji nosi naočale, a koji je okarakterisan kao "štreberski".

Kada ukucate "štreber" (eng. nerd) u aplikaciju Messages, tastatura vašeg iPhonea će prikazati emotikon sa naočalama i dva ogromna prednja zuba. Dječak po imenu Tedi (Teddy) pokrenuo je peticiju da se ovo promijeni, piše B2.

- Apple čini da se ružno osjećaju ljudi koji nose naočale. Tjeraju druge da misle da smo štreberi, i to je užasno. Zbog ovoga sam i tužan i uznemiren, a ako ja smatram da je to uvredljivo, to vjerovatno misle i hiljade drugih širom svijeta - rekao je Tedi za BBC.

On je pokrenuo ovu kampanju nakon što je vidio emotikon dok je slao poruke članu porodice, a zatim se obratio učitelju, koji mu je pomogao da privuče pažnju kompanije Apple.

Dječak je čak i nacrtao alternativnu verziju "štreber" emotikona, za koji vjeruje da daje pozitivan pogled na naočale, a želi i da se ovaj emotikon zove "genijalni".

- Ima tanka sočiva i tanke okvire, uz osmijeh umjesto užasnih zečijih zuba - objasnio je, dodavši da on voli da nosi svoje naočale jer "mnogo bolje vidi uz njihovu pomoć".

Apple tek treba da se oglasi povodom ovoga.