Instagram najavio još jedan koristan novitet na svojoj društvenoj mreži

Instagram je prije godinu lansirao novu opciju bilješke s kojom korisnici objavljuju svoj status, a dosad su taj status mogli prikazivati u tekstualnim objavama. Iz kompanije su sada objavili jedan mali, ali osobama koje često koriste bilješke značajan novitet – mogućnost objave videozapisa.

Objava videozapisa

No za razliku od klasičnih videa ili videa objavljenih kao storiji, korisnici će kao status moći objaviti videozapise u trajanju od samo - 2 sekunde.



Riječ je o loopu, odnosno ponavljajućim videozapisima, a razlog zbog kojeg traju samo tako kratko, pretpostavljaju tehnološki mediji, jest da ne bi zbunjivali korisnike koji su navikli na videe na storijima. Videozapisi koji će se objavljivati kao bilješke također će biti dostupni samo tokom 24 sata, a korisnici će moći odabrati hoće li se prikazivati svim pratiocima ili samo bliskim prijateljima.

Za razliku od videa kao storija, korisnici kao status, odnosno bilješku neće moći uploadati videozapise iz galerije telefona, već se video mora snimiti direktno iz aplikacije.

Opcija bilješke dostupna je unutar inboksa na Instagramu. Potrebno je unutar aplikacije kliknuti na strelicu u desnom kutu te kada se otvori inboks, kliknuti na svoju profilnu fotografiju. Iznad fotografije možete upisati tekst, dok klikom na kameru možete početi snimati videozapis, kojem također možete dodati kratak tekstualni opis i nakon toga objaviti taj video.

Odvojena aplikacija

Instagram je dodao i nove načine na koje korisnici mogu odgovoriti na bilješke. Osim tekstualno, sada je to moguće i glasovnom porukom, videozapisom, fotografijom, GIF-om ili naljepnicom, no kada odgovorite naljepnicom ili fotografijom, one će se poslati kao poruka, a ne kao odgovor na bilješku.

Iako se neko vrijeme govorilo kako su bilješke Metin odgovor na probleme Twittera te kako bi ih jednom mogla predstaviti kao odvojenu aplikaciju koja će konkurirati Maskovoj mreži, od toga su odustali i umjesto toga odlučili su se na potpuno novu aplikaciju - Threads.