Apple želi sarađivati s medijima u svrhu treniranja svojih AI modela: Ugovori vrijedni 50 miliona dolara

Kako bi što bolje istrenirali svoje AI modele, Apple želi koristiti arhivu vijesti velikih medijskih kuća. Pregovori su trenutno u toku, no nema puno interesenata

Apple trenutno pregovara s velikim medijskim kućama o licenciranju njihovih arhiva vijesti i korištenju tih informacija za pomoć u obuci svojih generativnih AI modela. Kako izvještava The New York Times, riječ je o višegodišnjim ugovorima vrijednim najmanje 50 miliona dolara., piše Bug.hr.

Iako se radi o velikoj svoti novca, medijske kuće koje je Apple kontaktirao, poput Conde Nasta, NBC Newsa i IAC-a, nisu u potpunosti zainteresirane za takvu vrstu saradnje. Razlog tome je činjenica da bi mogli biti potencijalno pravno odgovorni za pojedine situacije koje bi mogle proizaći iz Appleovog korištenja njihovog sadržaja.

No, ako Apple uspije ostvariti željenu saradnju s medijskim kućama, ne bi bio prva kompanija koja je to učinila u svrhu poboljšanja svojih AI sistema. Primjerice, OpenAI koji stoji iza popularnog ChatGPT-a još je ovog ljeta potpisao ugovore s Associated Pressom i Axel Springerom, a sve kako bi mogli koristiti njihove tekstove za treniranje AI-ja.