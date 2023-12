Znate li šta znači ''i'' u iPhoneu: Ovako je to objasnio Stiv Džobs

Čak i ako sami nemate iPhone, vjerovatno poznajete barem desetero ljudi koji ga imaju. iPhone je osvojio svijet kada je debitirao 2007. godine i njegova popularnost raste iz godine u godinu. No, čak i ako ga imate, možete li sa sigurnošću reći da znate šta za to sada već kultno slovo ''i''?



Više značenja

Vaša prva pretpostavka za taj prefiks mogla bi biti ''internet'', s obzirom na to da se iPhone i proslavio zbog mogućnosti pristupa internetu. Ili možda mislite da to znači lična zajednica ''ja'' (I), odnosno ''ja i moj telefon''. No iznenadit ćete se kada saznate da ne postoji jedna, već pet različitih značenja koje ''i'' u iPhoneu predstavlja.

To malo ''i'' zapravo je počelo puno prije nego što je iPhone postao stvarnost. Prvi Appleov proizvod sa ''i'' u nazivu bio je kompjuter iMac, izdat 1998. godine; ''i'' je izvorno stajalo za internet, kako bi se istaknuli Macovi revolucionarni internetski kapaciteti, što je u to vrijeme bila rijetkost, piše Reader's Digest.

No kada je prvi iMac lansiran, ''i'' je imao i nekoliko drugih značenja. Kad je Stiv Džobs (Steve Jobs) predstavljao iMac, prikazao je prezentaciju s ne jednim nego pet potencijalnih ''i'' značenja: ''internet, pojedinac (I - ja), instrukcija, informirati i inspirirati''. Međutim, iako su te riječi bile važan dio prezentacije, Džobs je, također, rekao da ''i'' ''nije imalo službeno značenje''. Također je aludirao na to spominjući ''i'' kao ličnu zamjenicu i ''uputu'' u obrazovne svrhe.

Prodajna tačka

Iako je ''i'' značenje počelo kao ''internet'' i istina je da je pristup internetu bio najveća prodajna tačka iPhonea kada je debitirao 2007., neki Appleovi proizvodi sa slovom ''i'' u nazivu nisu čak ni imali pristup internetu; naprimjer iPod u svojim začecima, piše Tportal.