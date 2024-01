Ne radite to: Novi trend na Instagramu donosi velike opasnosti

Nedavno se Instagramom proširio trend u kojem korisnici snimaju video snimke u kojima odgovaraju na neka lična pitanja.

Trend "Get To Know Me" na prvi pogled djeluje bezazleno i zabavno, ali stručnjaci za bezbjednost upozoravaju na opasnosti koje predstoje onima koji postavljaju takve video snimke.

Naime, u Instagram video snimcima korisnici otkrivaju mnogo ličnih stvari i detalja o sebi i svom životu – od godina, datuma rođenja, visine, mjesta rođenja i prebivališta, da li imaju tetovaže ili pirsinge, omiljene gradove, hranu, piće itd. Osim na Instagramu, ovaj trend se sve više širi i na TikToku, a kao razlog zašto bi korisnici sve te lične stvari javno objavljivali najčešće navode želju da upoznaju druge ljude.

Stručnjaci upozoravaju

Objavljivanjem ovih informacija, što se posebno odnosi na korisnike koji ih javno objavljuju, odnosno čiji su profili dostupni svima, dijele se informacije koje mogu biti od velikog značaja za hakere i cyber kriminalce.

Ovo je nedavno upozorila stručnjak za sajber bezbjednost Elijana Šajlo, koja je i sama razmišljala o video snimku sa izazova "Get To Know Me". Ali, odgovarajući na pitanja, shvatila je da su neki od ovih podataka u suštini odgovori na njena bezbjednosna pitanja za različite službe.

Čak i ako ne otkrijete odgovore na bezbjednosna pitanja objavljivanjem ovih informacija, kriminalcima i hakerima i dalje dajete mnogo ličnih podataka koje oni kasnije mogu da koriste za društveni inženjering kako bi izveli najubjedljivije prevare.

Ogroman rizik

- Ako ste radili taj Instagram trend sa svim pitanjima, bukvalno odmah izbrišite to sr**e - upozorila je Šajlo sve korisnike Metine društvene mreže".

Slično upozorenje dolazi i od Ministarstva pravde SAD: Svako može da vidi šta objavljujete na mreži. Djeljenje ličnih podataka sa ljudima koje lično ne poznajete jedan je od najvećih rizika na mreži.

Njujork post navodi, a Zimo prenosi, objave nekih korisnika društvenih mreža koji su se žalili da su im nalozi hakovani samo dva dana nakon što su objavili mnogo ličnih podataka na Instagramu kao dio ovog trenda.