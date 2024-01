Ako ste nešto izgubili, ova aplikacija će vam pomoći u pronalasku

Samsungov One UI 6 operativni sistem, zasnovan na Androidu 14, dostupan je već neko vrijeme. Međitim, najnovija verzija One UI 6.1 stiže sa velikim brojem funkcija, zbog čega mnogi najnovije ažuriranje nazivaju "pravim" One UI 6.

U okviru najnovije verzije softvera, Samsung je dodao Samsung Find aplikaciju, koja služi za pronalaženje ljudi, predmeta i uređaja.