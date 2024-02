Iako mnogi od nas možda nisu svjesni, umjetna inteligencija (AI) postaje nezaobilazna činjenica u našem društvu.



Uprkos tome što je već desetljećima sastavni dio naše svakodnevice, nagli napredak online AI alata, poput ChatGPT, izaziva veliko zanimanje i brigu.

Lažni videozapisi

Ovi AI alati pružaju različite funkcionalnosti. Naprimjer, ChatGPT može odgovarati na pitanja i pružiti korisne informacije, poput preporuka za vikend aktivnosti.

Iako ti alati nisu savršeni, postaju sve bolji u vođenju prirodnih razgovora s korisnicima, čak i prepoznajući kada naprave grešku i izraze duhovite primjedbe. No, kao što to često biva s novim tehnologijama, postoje i izazovi i zabrinutosti. U posljednjim sedmicama pojavili su se problemi s AI deepfake aktima, gdje je korištena umjetna inteligencija za stvaranje lažnih videozapisa s Tejlor Svift (Taylor Swift).

Jedna od web stranica koja je izazvala kontroverze je PimEyes, koja koristi AI za identifikaciju slika korisnika na internetu. Ova stranica nazvana je "najuznemirujućom AI web stranicom na internetu". Njeno djelovanje je jednostavno: korisnici učitavaju svoju fotografiju, a AI analizira i pronalazi slične slike na internetu.

Etička načela

Ova situacija postavlja pitanja o privatnosti i sigurnosti korisnika na internetu, što postaje sve važnije pitanje s porastom upotrebe AI u različitim kontekstima, piše Klik.hr.



Osim zabave i korisnosti, primjena AI može dovesti do neočekivanih situacija. Nedavno je kompanija DPD isključila svog AI chatbota nakon što je korisnik natjerao bota da piše pjesme i izražava psovke. To podsjeća na to da tehnologija nije uvijek u potpunosti predvidljiva i može djelovati na neočekivane načine.

U zaključku, dok umjetna inteligencija obećava mnogo koristi, rastući su i izazovi i etička pitanja koja prate njeno prodiranje u različite aspekte našeg života. Važno je razvijati i primjenjivati AI s pažnjom kako bismo osigurali da donosi koristi bez ugrožavanja privatnosti i etičkih načela.