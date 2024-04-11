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INOVACIJE

Savršenstvo estetike i tehnologije u sklopivom Bluetooth mišu

Ovaj miš inspiriran origamijem transformiše svakodnevni uređaj u umjetničko djelo koje nosite sa sobom

Neobični miš. g-mark

Z. K.

11.4.2024

U svijetu računarskih uređaja, dizajn miša je često bio podložan minimalnim promjenama, uglavnom usmerenim na ergonomiju. Međutim, nedavno se pojavio revolucionaran koncept koji ne samo da osvježava ovu klasiku, već i spaja funkcionalnost sa modnom izjavom - OriMouse. 

Složena unutrašnja struktura

Ovaj miš inspiriran origamijem transformiše svakodnevni uređaj u umjetničko djelo koje nosite sa sobom.

Sa svojom sposobnošću da se sklopi u savršeno ravnu površinu, OriMouse postaje nevidljiv dio vaše moderne odjeće kada nije u upotrebi. Ali ne zavaravajte se njegovim elegantnim izgledom - OriMouse nije samo estetski predmet. Ovaj bežični miš težak svega 40 grama ima složenu unutrašnju strukturu koja pruža izuzetnu stabilnost i ergonomiju.

Inspirisan geometrijom origami preklopa, OriMouse pruža udobno držanje i visoku preciznost, a istovremeno održava svoj prepoznatljivi ravan oblik. Njegova sposobnost transformacije zahvaljujući inovativnim magnetima omogućava jednostavno prelazak iz modnog dodatka u alat za produktivnost.

Pouzdan saputnik

Bez obzira da li ga koristite kod kuće, na poslu ili u pokretu, OriMouse je pouzdan saputnik koji spaja stil i funkcionalnost. Dostupan u različitim varijantama, od veganske kože do tekstilnih materijala sa štampanim uzorcima, OriMouse predstavlja savršen spoj tehnologije i umjetnosti.

Ovaj miš nije samo alat, već i izraz vašeg stila i ličnosti. U svijetu gdje su tehnologija i moda nerazdvojni, OriMouse otvara vrata novim mogućnostima. Bilo da ste ljubitelj tehnoloških inovacija ili modnih trendova, ovaj sklopivi miš je definitivno predmet o kojem će se pričati - ne samo zbog svoje funkcionalnosti, već i zbog svoje ljepote.

# MIŠ
# TEHNOLOGIJA
# KONCEPT
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