Za ovaj telefon kažu da će biti najmoćniji na svijetu: Evo kako će izgledati

Kompanija Nubia se sprema da sutra, 3. jula, lansira RedMagic 9s Pro, svoj najnoviji pametni telefon namijenjen gejmerima. Pokretat će ga overklokovana verzija Snapdragon 8 Gen 3 čipseta, a kompanija je putem svog Weibo profila objelodanila njegov dizajn. Ono što je posebno interesantno jeste da će u pitanju biti najmoćniji telefon koji smo do sada vidjeli na tržištu.



Aluminijski ram

Prema objavljenim slikama, dizajn novog telefona bit će veoma sličan RedMagic 9 Pro seriji koju nasljeđuje. Aluminijski ram imat će oštre ivice, poleđina će biti prožeta "gejmerskim" detaljima, a otok sistema kamera neće se izdizati iznad ravni iste. Kako bi osjećaj imerzije pri igranju omiljenih mobilnih igara bio što bolji, ravan ekran dolazi s veoma tankim okvirima, a selfi kamera bit će smještena ispod njegove površine.

Kupcima će na raspolaganju biti četiri boje - dvije varijante crne, bijela i siva.

Osnovni zadatak gejmerskih telefona je da prikažu maksimalne performanse u igrama, ali i da iste zadrže na visokom nivou tokom dugih sesija. Ne bi li to postigla, kompanija Nubia je implementirala ICE 13.5 Magic sistem hlađenja, za koji obećava da će temperaturu uređaja "zakucati" na prijatnih 19,5° C, dok čipset ne bi trebao da prelazi 25° C. Na ramu telefona nalazit će se posebni otvori kroz koje će cirkulisati vazduh, a svako ko ne pogleda pažljivo galeriju slika će propustiti detalj da je kuler zamaskiran kao treća "kamera" i vidljiv golim okom.

Globalno tržište

Ono što nije vidljivo golim okom je detalj po kojem se RedMagic 9S Pro izdvaja od konkurencije, a to je overklokovan čipset - Snapdragon 8 Gen 3 Leading Version - čije Cortex-X4 glavno jezgro će imati brzinu takta od 3,4 GHz. U poređenju sa originalnih 3,3 GHz, ovo ne djeluje kao velika nadogradnja. Međutim, u kombinaciji sa odličnim sistemom hlađenja, a prema procurjelim rezultatima sintetičkih testova, novi telefon će "razbiti" konkurenciju, piše Smartlife.rs.

Nubia će lansirati RedMagic 9S Pro 3. jula, a prema ranim informacijama, ova „zvjerka“ neće biti ekskluzivna samo za Kinu, već ćemo je vidjeti i na globalnom tržištu.