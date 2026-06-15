Asim Brkan nakon operacije srca: Oporavak traje, stanje je stabilno

Legendarni bh. pjevač Asim Brkan nalazi se u fazi oporavka nakon operacije srca kojoj je podvrgnut na Univerzitetskom kliničkom centru Tuzla. Nakon boravka u bolnici pred njim je period oporavka koji zahtijeva strpljenje i strogo pridržavanje ljekarskih preporuka.

Kako je izjavio za Avaz, zdravstveni problemi su se u posljednje vrijeme nizali jedan za drugim. Nakon što je ranije operisao žuč, uslijedila je i operacija srca, zbog čega trenutno koristi veći broj lijekova.

- Operisao sam i žuč, sada i srce. Pijem puno lijekova i imam gorčinu u stomaku - kazao je Brkan, opisujući izazove s kojima se suočava tokom oporavka.

Ljekarski tim nastavlja pratiti njegov oporavak, a sve aktivnosti prilagođene su preporukama stručnjaka kako bi se proces rehabilitacije odvijao u najboljem mogućem pravcu.

Zbog neophodnog mirovanja i oporavka, Brkan je bio primoran odgoditi profesionalne obaveze.

Brojni prijatelji i kolege tokom proteklih sedmica slali su mu riječi podrške. Među njima je bila i Hanka Paldum, koja ga je posjetila tokom boravka u bolnici.



