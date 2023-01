Kritičari odlučili: Ovo je najbolji film u 2022. godini

Inače, "Aftersun" je jedan od ovogodišnjih favorita za nominaciju za Oskara.

Nakon "Aftersuna", na listi najboljih filmova prema Metacriticu našli su se: "Tár", "No Bears", "All the Beauty and the Bloodshed", "The Worst Person in the World", "Hit the Road", "Great Freedom", "Mr. Bachmann and His Class", "The Quiet Girl", "Return to Seoul"... Čitavu listu možete da pogledate ovdje.