Objavljene nove fotografije nastavka "Seks i grad": Ovaj glumac se vraća

Nove fotografije sa seta serije "I tek tako" (And Just Like That), nastavka Seksa i grada konačno su objavljene. Za ljubitelje ove serije stiže druga sezona.

Sudeći po forotgrafijama, otkriveno je da se vraća jedan od omiljenih glumaca iz originalne serije.

HBO Max najavio je povratak Džona Korbeta (Johna Corbetta), glumca koji je utjelovio Ejdana (Aidana), veliku Kerinu (Carrieinu) ljubav.

- Shh, nemojte nikome reći - piše u opisu zajedničkih fotografija.

Naime, na fotografijama je prikazano kako Keri (Carrie) i Ejdan (Aidan) šetaju ulicom i drže se za ruke zbog čega se može pretpostaviti da je bivši par obnovio romansu.