Vil Smit dobio prvu ulogu nakon incidenta na Oskarima

Američki glumac Vil Smit (Will Smith) dobio je prvu ulogu nakon prošlogodišnjeg skandala na dodjeli Oskara kada se popeo na pozornicu i ošamario kolegu Krisa Roka (Chris Rock) jer je zbijao šale na račun njegove supruge Džejde Pinket Smit (Jada Pinkett Smith).



Smit je dobio ulogu u nastavku Disneyjevog filma o Aladinu (Aladdin), a glumit će duha iz lampe, kojeg je glumio i u prvom dijelu. No, ovaj put bi trebao imati puno veću ulogu nego u prvom filmu. Snimanje filma trebalo bi početi krajem godine, a još se radi na scenariju.

- Ovo će biti prvi film u kojem će Vil sudjelovati od onog šamara na Oskarima i pravo je iznenađenje da će baš biti u filmu namijenjenom djeci. On je sve vrijeme do sada puno radio na sebi i nada se da je sve to sa šamarom sada već davna prošlost – rečeno je iz Disneyja, prenosi The Sun.