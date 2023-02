Omar Mehmedbašić u seriji Jasmile Žbanić: Zbunio sam se!

Kako je otkrio za portal „Avaza“ snimao je scene na Marindvoru i to sa Jasnom Đuričić, koja u ovom ostvarenju igra glavnu ulogu i to tužiteljicu, i bh. glumicom Jasnom Žalicom.

Morao je glumiti u odijelu i cipelama, koje nije posjedovao, pa mu je produkcija iznajmila za potrebe snimanja.

- Ja to ne nosim ni za živu glavu. Čudno sam se u odijelu osjećao, upakovano. A šega je to bilo. Zove producent i govori: “Molim vas, dođite u odijelu“, ja kažem nemam ni jedno ni drugo. Jedino sam se zbunjeno osjećao zbog odijela, ostalo je OK. Davno sam snimao naprimjer dvije epizode za seriju „Memoari porodice Milić“ i u filmu „Vanbračna putovanja“. Uglavnom, meni su kamere bliske, jedino odijelo nije – kroz smijeh nam govori Mehmedbašić.