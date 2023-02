Kako izgleda sestra zanosne glumice Lidije Vukičević

View this post on Instagram

- Ona je drugačija od mene, a opet smo tako iste. To njeno drugačije mi daje snagu, oslonac, samo njoj mogu sve da kažem, sve da povjerim. Jedini čovjek na planeti koji me u milimetar ličnosti poznaje, nekada i više od same sebe. Kritikuje ali voli, upozorava po hiljadu puta svoju neposlušnu sestru, pati kada udarim glavom o zid, voli moju različitost uz: "Jao Lidija, pa da li je moguće, baš tebe briga". Ona mi je sve, ona je moja sestra, hvala roditeljima jer su me pored nje učinili najsretnijom osobom na svijetu. Volim te, Marina - napisala je Lidija ispod fotografije sa sestrom.