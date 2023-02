Vil Smit potvrdio nastavak snimanja komedije "Bad Boys"

Američki glumac Vil Smit (Will Smith) objavio je video na Instagramu u kojem je najavio, s kolegom Martinom Lorensom (Lawrence), snimanje četvrtog nastavka čuvene komedije "Bad Boys".

Međutim, stvari su se do sada smirile i Smitove navode potvrdio je i "Sony Pictures", koji je najavio da je novi nastavak u pretprodukciji. Smit i Lorens složili su se u snimci da bi se novi nastavak trebao zvati "Bad Boys: For Life", ali su brzo shvatili da se tako zvao treći nastavak pa su poručili da bi u naslovu ovaj put umjesto riječi "for" trebala pisati brojka četiri.

Smitu će ovo biti drugi značajniji film nakon incidenta na Oskarima i zabrane pojavljivanja na nagradi Akademije u sljedećih deset godina. Snimio je u međuvremenu i historijsku dramu "Emancipation", u kojoj glumi afroameričkog roba u bijegu.