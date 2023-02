Kimbro je glumio Džima Dajela (Jim Dial) u sitkomu "Murphy Brown", igrajući u svih 247 epizoda, a glumačkoj ekipi se pridružio i 2018. u nastavku ove serije koja se prikazivala od 1988. do 1998. godine.

Glumac Čarls Kimbro (Charles Kimbrough) umro je u 86. godini, vijest je za "The New York Times" potvrdio njegov sin Džon Kimbro (John Kimbrough).

Igrao je i u pozorištu, dok se u ostvarenju "Sylvia" pojavljuje uz Saru Džesiku Parker (Sarah Jessica). U njegove filmske uloge spadaju i one u sljedećim ostvarenjima: "Candide", "Hay Fever", "The Merchant of Venice" i "Harvey".

Iza sebe je ostavio sina i kćerku, a njegova supruga preminula je 2016. godine.