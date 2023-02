Svijet priča o Sarajevu: Evo šta je Mat Dejmon u Berlinu rekao o filmu "Kiss The Future"

Ostvarenje „Kiss The Future“ koje on potpisuje kao producent, zajedno s Benom Aflekom (Ben Affleck) govori o Sarajevu, opkoljenom gradu, i irskom bendu U2 koje je tokom ratnih godina diglo svijet o zločinima koje Sarajlije proživljavaju, a potom, nakon opsade, održao spektakularan koncert za pamćenje čime je frontmen Bono Voks (Vox) ispunio obećanje dato 1993.

Mat Dejmon . Joel C Ryan/Invision/AP

- Mislim da se o tome sada snima mnogo divnih filmova. Siguran sam da će ih biti mnogo, mnogo više u budućnosti. Trenutno nemamo ništa... iako zapravo imamo nekoga tamo ko to istražuje, ali to je u ranoj fazi – rekao je holivudski velikan.

„Kiss The Future“, kako opisuju svjetski mediji, u fokus stavlja opsadu Sarajeva 1990-ih kroz prizmu solidarnosti U2 sa opkoljenim građanima grada, kao i sa underground muzičkom scenom.

Dejmon se i u projekt „Kiss The Future“, zajedno s Benom Aflekom, uključio nakon što mu se obratio Kanađanin rođen u Jugoslaviji, reditelj iz San Francisca Nenad Cicin-Sain u fazi razvoja.

Rekao je da ga je projekat „intuitivno“ privukao na isti način na koji bira uloge kao glumac. Rekao je da je bio „zvučna ploča“ u fazi montaže.

Rasplamsavanje nacionalizma

- Nenad je veoma skroman, ali to je za njega bila vrlo, vrlo lična priča i da slušamo kako priča o tome, bilo je zaista nemoguće da ne želimo da budemo uključeni - objasnio je Dejmon.

Cicin-Sain je rekao da ga je privukla priča o koncertu U2 kao način da se ponovo istraži ono što se dogodilo u Sarajevu nakon što je vidio "ponovno rasplamsavanje" nacionalizma u regionu posljednjih godina.

Prepreka ideji bila je činjenica da postoji vrlo malo snimaka događaja. Cicin-Sain, koji je radio s Dejmon i Aflekom na drugim projektima, znao je da je Dejmon prijatelj s Bonom i mislio je da bi on mogao pomoći da se olakša pristup.

- Bila je to veoma teška produkcija za ljude koji su svakodnevno radili na tome. Ja bih dobio rezove. Svaki rez koji bih gledao bio je bolji od posljednjeg i postajao je sve bolji i bolji. To je bilo upravo ono što je on (reditelj Nenad) rekao da će učiniti - prisjetio se Dejmon.

Kazao je i da su znali razgovarati telefonom sat ili dva.

- Terens Malik (Terrence Malick) bi to mogao nazvati „zaslijepljenjem“, ono kada si toliko duboko u montaži da je jako teško vidjeti na čemu si – kazao je Met Dejmon.

Spremnost i ranjivost

Dodao je da je otvoren za druge dokumentarne filmove, ali da to moraju biti projekti u koje zaista vjeruje.

- Ovaj mi je jednostavno došao. Bio je to pravi blagoslov. To je samo nevjerovatna priča... da su se ovi nevjerovatni ljudi otvorili i dozvolili nam da pomognemo da je ispričamo i bili otvoreni sa nama, i ovi intervjui koji su bili jednostavno fantastični. Njihova spremnost i njihova ranjivost. O tome se zaista radilo - rekao je on i dodao:

- Naši interesi su da napravimo ovakve stvari, ali ne postoji sveobuhvatna strategija... Vidimo ove sjajne priče, dat ćemo sve od sebe da olakšamo ljudima koji mogu da ih ispričaju zaista, zaista dobro – naglasio je Dejmon.

Frontmen grupe U2 Bono i bas gitarista Adam Klejton (Clayton), koji zauzimaju istaknuto mjesto u filmu, potvrđeni su za crveni tepih večeras, ali nisu učestvovali na konferenciji za novinare.