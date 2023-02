Film "All Quiet on the Western Front" osvojio sedam BAFTA nagrada

Film "All Quiet on the Western Front" na dodjeli filmskih nagrada BAFTA osvojio je sedam nagrada, uključujući i onu za najbolji film.

Također je osvojio i nagradu za najbolji adaptirani scenarij, najbolji film koji nije na engleskom jeziku i najbolju režiju.

Zvijezda filma je glumac rodom iz BiH Edin Hasanović koji je kao beba s majkom otišao u Njemačku gdje je glumio u brojnim serijama i filmovima, među kojima su: "You Are Wanted", "Only God Can Judge Me", "Familie Braun", "Skylines"...

Prije šest godina je osvojio nagradu Zlatna kamera za najboljeg mladog glumca.