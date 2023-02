Povučena optužba protiv Aleka Boldvina: Glumac bi mogao da izbjegne zatvor

Tužilaštvo Novog Meksika odbacilo je optužbu protiv Alek Boldvin (Alec Baldwin) za korištenje vatrenog oružja, piše TMZ, što znači da će izbjeći najveću kaznu koja mu je prijetila zbog smrti snimateljke Haline Hačins (Halyna Hutchins), u koju je pucao u oktobru 2021. na snimanju filma "Rust".

Prema toj optužbi, Boldvinu je prijetila kazna zatvora od pet godina, minimum. Nakon povlačenja optužbe ostaje na snazi optužnica za ubistvo iz nehata za koje se predviđa kazna od 18 mjeseci zatvora i novčana odšteta. TMZ navodi da bi glumac mogao da dobije i manju kaznu pa čak i da bude pušten na uslovnu slobodu.

Došlo do preokreta

Do preokreta je došlo nakon to je glumčev advokat uzvratio tužbom ističući da je glumac optužen prema zakonu koji nije na snazi. U vrijeme pucnjave na snimanju filma "Rust", primjenjivao se zakon čije odredbe nalažu da se neko može optužiti za upotrebu vatrenog oružja samo ako je to oružje bilo izloženo sa namjerom zastrašivanja ili povređivanja određene osobe što nije bio slučaj sa Boldvinom.

Iz nekog razloga tužilaštvo je smatralo da se može primijeniti amandman koji ne zahtijeva takvu namjenu, a koji je donijet sedam mjeseci nakon tragedije, piše TMZ.

Optužnice podignute prošlog mjeseca

Podsjetimo, protiv Aleka Boldvina podignute su prošlog mjeseca dvije optužbe, za ubistvo iz nehata i upotrebu vatrenog oružja. Kada se doda ova druga optužnica, to značajno utiče na visinu kazne.

Iste optužbe podignute su i protiv Hane Gutijarez- Rid koja je bila zadužena za rekvizite na setu. I ona i Boldvin negiraju krivicu. Oni se neće teretiti za ranjavanje reditelja Danijela Souze iako je pogođen istim metkom kojim je upucana Halina Hačins.