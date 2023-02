Otkriveni novi detalji smrti brata od glumice Hejden Panetijer

Hajden (33) se još nije javno oglasila povodom neočekivane smrti svog brata. Brat i sestra posljednji su put viđeni zajedno manje od mjesec dana prije njegove smrti. Đensena je podijelio sliku s Hajden na društvenim mrežama 24. januara.

Đensena , koji je bio pet godina mlađi od svoje sestre, krenuo je Hajdeninim stopama te se bavio glumom. Njegova posljednja uloga bila je u komediji "Love and Love Not" iz 2022.

Godine 2008. dobio je nominaciju za nagradu za mladog umjetnika za svoj rad na "The Last Day of Summer". U trenutku smrti bio je uključen u pet različitih projekata.