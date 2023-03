Nakon što je film u kojem glumi izbjeglica iz Zvornika osvojio četiri Oskara: Scene slavlja

Film "All Quiet on the Western Front", u kojem glumi Edin Hasanović, glumac bh. korijena, osvojio je čak četiri Oskara na 95. dodjeli ove prestižne nagrade.

Hasanović glumi Tjadena Stekflita (Stackfleet). On se nakon sinoćnje ceremonije kratko oglasio na Instagramu.



- Glumim u filmu koji je upravo osvojio četiri Oskara. Ćao - naveo je.