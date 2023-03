Majkl Dži Foks ima Parkinsonovu bolest: Sedam godina od javnosti krio svoju dijagnozu

Foksu je spomenuta bolest dijagnosticirana 1991. kada je imao tek 29 godina i bio je jedna od rijetkih osoba na svijetu koju je ova bolest spopala u vrlo ranoj dobi. Glumac koji je u junu 2022. proslavio 61. rođendan je čak sedam godina krio svoju dijagnozu od javnosti, a naposlijetku je objasnio i zašto je učinio to.

- Sažaljenje je benigni oblik zlostavljanja. Mogu se sažalijevati, ali nemam vremena za to - rekao je glumac.

Holivudski glumac Majkl Dži Foks (Michael J. Fox, 61), zvijezda filmskog serijala „Povratak u budućnost“, ima Parkinsonovu bolest od 29. godine. Nakon projekcije dokumentarca o njegovom životu „Still: A Michael J. Fox Movie“ na Filmskom festivalu „South by Southwest“ opisao kakav je život imao otkako mu je dijagnosticirana bolest.

- Plašio sam se da bi mi se mogli smijati kad bi saznali da imam tu bolest, to stanje. Znate, to je bilo stvarno čudno razdoblje jer sam tokom sedam godina čuvao to za sebe - rekao je Foks za „BBC“.

Dokumentarac govori o životu holivudskog glumca i o njegovoj borbi s bolešću, a bit će objavljen na „Apple TV-u“, no još nije poznat datum izlaska.

- Imam Parkinsonovu bolest, ali imao sam dobar život, pa vam hvala na tome – rekao je obraćajući se Dejvisu Gugenhajmu (Davis Guggenheim, 59), reditelju filma „Still: Michael J. Fox Movie“.

Također, otkrio je i kako je strahovao od toga da se njegova publika više neće smijati i nastaviti gledati njegov rad.