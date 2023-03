Jedna od najljepših ljubavnih priča u svijetu slavnih: Pirs Brosnan i supruga nerazdvojni

- Ona ima tu snagu u sebi bez koje ne bih mogao živjeti. Kada me pogleda, skroz zadrhtim. Da sam tražio milion godina, ne bih mogao pronaći takvu ženu kao što je Kili - izjavio je glumac u jednom od intervjua.

Njih dvoje su u braku 22 godine i imaju jednu od najljepših ljubavnih priča u svijetu slavnih. Upoznali su se 1994. u kafiću u Meksiku, a glumac je u to vrijeme prolazio težak period u životu. Njegova prva supruga Kasandra Haris (Cassandra Harris), s kojom je bio u braku 11 godina, preminula je tri godine ranije od karcinoma jajnika.

View this post on Instagram

"Uvijek me iznova obara s nogu"

Brosnan i Kili su u braku od 2001. godine, a imaju dva sina, modela Parisa i glumca Dilana (Dylana). Glumac se kroz godine suočavao i s napadima na svoju suprugu jer je dobila na težini, a pritom je naglašavao da njemu "nije potreban nikakav supermodel, nego prava žena".

- Volim njenu vitalnost, njenu strast. Kada me Kili pogleda, uvijek me iznova obara s nogu i osjećam klecanje u koljenima - objasnio je Pris jednom prilikom. Priznao je kako ne komentariše samo javnost figuru njegove supruge nego i njihovi prijatelji. Kazao je kako su joj jednom čak ponudili platiti operaciju kako bi smanjila težinu, ali on je odlučno bio protiv.

- Obožavam svaku oblinu njenog tijela. Ona je najljepša žena u mojim očima. A i zato što je majka naše djece. U prošlosti sam je istinski volio zbog toga kakva je osoba, ne samo zbog ljepote, a sada je volim još više zato što je majka moje djece. Veoma sam ponosan na nju i uvijek nastojim biti dostojan njene ljubavi - rekao je glumac.