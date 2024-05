Nastavnica matematike zatrudnila s tinejdžerom dok je čekala suđenje zbog odnosa sa drugim učenikom

Nastavnica matematike Rebeka Džojnes (30) iz Velike Britanije ostala je trudna sa tinejdžerom dok je čekala suđenje zbog navodnog odnosa sa drugim učenikom, navodi se u saopćenju suda.

Ona je optužena da je navela 15-godišnjaka na odnos tako što mu je kupila Gucci kaiš za 345 funti. Potom ga je u svom bijelom Audiju odvezla u svoj stan u Salford kejsu gdje su imali odnose dva puta.

"Niko ne treba da sazna"

Ali uprkos tome što mu je rekla "bolje bi bilo da niko ne sazna", on je preko Snapchata poslao poruku prijatelju, kako bi mu rekao da je "upravo imao se*s sa gospođom Džojnes". Tužioci su iznijeli i da je dječak fotografisao nastavnicu kako bi svom prijatelju dokazao to što mu je rekao.

Ova vijest je odjeknula tokom vikenda, a već u ponedeljak policija je Rebeku pozvala u školu u Mančesteru gdje je i uhapšena, rečeno je na suđenju.

Nastavnica je puštena iz zatvora uz kauciju i pod uslovom da ne kontaktira nijedno dijete mlađe od 18 godina i suspendovana je sa posla. Međutim, dok je čekala suđenje zbog se*sa sa maloljetnikom, otkriveno je da je bila u dugoj vezi sa još jednim dječakom, rekao je tužilac Džo Alman.

Afera sa drugim dečakom, tokom koje je on tvrdio da su imali odnose oko 30 puta, razotkrivena je nakon što mu je rekla da očekuje njegovo dijete, rekao je Alman. Ovo je bio "šok" za školarca jer mu je rekla da "ne može da zatrudni".

Prije tri godine

Ona je sa maloljetnikom (dječak A) prvi put stupila u odnos u oktobru 2021. godine kada mu je davala dodatne časove matematike prilikom čega mu je postavila izazov da pogodi njen broj telefona. Dječak je mislio da se šali kada ga je prvi put pozvala u njen stan poslije škole. Na video-snimcima vidi se da dječak dolazi u njen stan gdje su imali odnos dva puta.

S druge strane, maloljetnik (dječak B) rekao je policiji da su počeli da se ljube kada je on imao samo 15 godina, ali Džojnes tvrdi da je do seksualne aktivnosti došlo tek nakon što je napunio 16 godina i kada je ona dobila otkaz kao učiteljica. U narednim mjesecima imali su odnose "više puta na različitim mjestima" u otprilike 30 navrata, rekao je on. Rekao je da nisu koristili zaštitu.