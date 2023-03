Bruk Šilds: Agasi je razbio sve trofeje zbog moje uloge u "Prijateljima"

U novom intervjuu za "New Yorker" glumica Bruk Šilds (Brooke Shields) rekla je da je njen bivši suprug Andre Agasi (Agassi) imao eksplozivnu reakciju na njenu ulogu u "Prijateljima" iz 1996. godine.

- Andre je bio u publici i gledao me i zatim je izjurio van. Rekao je: "Svi me ismijavaju. Napravila si budalu od mene takvim ponašanjem." Ja sam rekla: "To je komedija! Što je s tobom?'" rekla je Šillds, koja u novom dvodijelnom dokumentarcu "Pretty Baby: Brooke Shields" otvoreno govori o svom životu, uključujući o traumatičnom seksualnom napadu i seksualizaciji u djetinjstvu.

Šilds je kasnije saznala da je Agasi koristio kristalni metamfetamin otprilike u to vrijeme - nešto o čemu je sportista otvoreno govorio - "tako da je iracionalno ponašanje sigurno imalo veze s tim".