Bruk Šilds tvrdi: Nikad nisam bila u vezi s Majklom Džeksonom

- Nazvala sam ga i rekla mu: "Jadno je što ovo moraš činiti. Imam priliku za normalan život, nemoj me uvlačiti u svoje ludosti" - izjavila je u intervjuu za "The Sunday Times".

Zvijezda "Plave lagune" je dodala da joj se muzičar počeo smijati kad je čuo njenu reakciju.

Na pitanje jesu li ikada izašli na sastanak ili se poljubili rekla je:

- Ne. Bio je jedan trenutak kada smo bili u autu i kamere su bile tamo i on me zgrabio da me poljubi, a ja sam rekla: "Ne. Stani. Mi smo samo prijatelji i trebaš me gledati kao prijateljicu." Sjećam se kako su ga druge glumice jurile i bio mi je sladak. Ali nikad mi to nije palo na pamet - tvrdi Bruk.