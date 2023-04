Voditelj pitao Nika Kenona da nabroji imena 12-ero svoje djece: Nije uspio

Komičar Nik Kenon (Nick Cannon) nedavno je dobio 12. dijete, a djecu ima sa šest partnerica. On je nedavno gostovao kod Hauarda Šterna (Howard Stern) u "The Howard Stern Showu" na Sirius XM radiju, i voditelj ga je upitao može li nabrojati imena dvanaestero svoje djece, no nije uspio.

Počeo je nabrajati i spomenuo je svu djecu, a Štern ga je prekinuo i podsjetio da je izostavio jedno ime.

- Nisi spomenuo Oniks (Onyx) - rekao je Štern, a Kenon se pokušao izvući:

- Ne, jesam... Znate šta... Oh, dobro, uhvatili ste me.