Ambasador SAD u UN-u najavio: Sankcije Dodiku i onima koji mu pomažu će se nastaviti

- Nastavak postupaka nekih lidera, ukljulujuči Dodika, naročito poricanje genocida je nešto što izazova zabrinutost. Srebrenica nije bila greška, neumoljiva je činjenica da je genocid počinjen u Srebrenici. To su utvrdili međunarodni sudovi. pozdravljamo odluku visokog predstavnika da zabrani učešće na izorima osobama koje su počinile genocid. To ne treba biti kontroverza.

Političari koji insistiraju na podjelama štite svoje interese. RS i Dodik su primjer, oni ubrzavaju korake da potkopaju institucije i poziva na disoluciju države. Njegova opasna postupanja i secesionistička retorika prijete miru i stabilnosti regiona.



Sankcije Dodiku i onima koji su omogućili njegove antidejtonske i korumpirane akcije će se nastaviti i u budućnosti u BiH.

Ključna uloga OHR-a

Mi cijenimo ono što radi visoki prestavnik, a to je ključ da međunarodna zajednica zna šta se dešava. OHR ima ključnu ulogu da se osigura provedba građanskih aspekata Dejtona, to je ključno za osiguranje ključnih institucija, uključujuči pravosuđe, da funkcioniraju, bez obzira na pokušaje određenih političara da to potkopavaju - naveo je on.

Kazao je da će Ured visokog predstavnika ostati sve dok Bosna i Hercegovina ne ispuni sve kriterije.

- SAD će pružati podršku suverenitetu, integritetu i multietničkom karakteru BiH. Dajemo podršku Dejtonu što je temelj za mir i borit ćemo se protiv antidejtonskog djelovanja. Dajemo podršku OHR-u koji brani Dejton i bori se protiv etnonacionalizma i korupcije - poručio je Robert Vud.