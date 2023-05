Ispred vremena: Pogledajte Deenov nastup na Eurosongu u Istanbulu

Fanovi Eurosonga i danas ostavljaju ispod videa nastupa naše zemlje 2004. godine proglašavajući to jednim od naših najboljih nastupa.

Na Eurosongu u Istanbulu Bosnu i Hercegovinu je 2004. godine predstavljao Fuad Backović Deen s pjesmom "In the disco".

Backović je prije toga s grupom "Seven up" osvojio treće mjesto s pjesmom "Daj spusti se" na festivalu "Vaš šlager sezone" koji se održao u Sarajevu a nakon Harijeve diskvalifikacije s pjesmom "Starac i more" završavaju na drugom mjestu.

Brojni fanovi žale što ta pjesma nije otišla jer bi zasigurno osvojila simpatije širom Evrope.

Poslije toga Deen na početku solo karijere ponovno pokušava otići na Eurosong sa zapaženim nastupom i pjesmom "Deset miliona ljubavi" a 2003. godine osvaja drugo mjesto za odlazak na Eurosong s pjesmom "Taxi" Zeleta Lipovače koja ubrzo postaje veliki hit.

Napokon, 2004. godine naša delegacija bira Deena za našeg predstavnika s pjesmom "In the disco" koja je izabrana u konkurenciji pet pjesama koje su razni kompozitori poslali na konkurs.

Backović je tada osvojio deveto mjesto u finalu u Istanbulu, a pjesma je postala pravi ljetni hit u regiji.