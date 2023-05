Robert De Niro komentirao Trampa: Suludo je što neki misle da bi on mogao dobro obavljati posao

Holivudski glumac Robert De Niro je na Filmskom festivalu u Kanu govorio o svojoj ulozi u filmu "Killers of the Flower Moon", koji je režirao Martin Skorseze (Scorsese), a onda je kritikovao Donalda Trampa (Trump).

"Postali smo svjesni koliko je rasizam opasan"

On u spomenutom filmu glumi stočara i ubicu Vilijama HEjla (William Hale). On se tokom 1920-ih sprijateljio s Indijancima iz plemena Osage, a zatim naredio njihovo ubistvo kako bi ukrao njihovu zemlju bogatu naftom.

- Ne razumijem kako ih je mogao izdati. Ipak, nakon ubistva Džordža Flojda (George Floyd) postali smo svjesni koliko je rasizam opasan. To je banalnost zla i to je stvar na koju moramo paziti. Svi znamo o kome pričam, neću reći njegovo ime - rekao je De Niro.

"Zamislite koliko je to suludo"

Ipak, nakon nekoliko sekundi se predomislio te odlučio uputiti kritiku bivšem predsjedniku Sjedinjenih Američkih Država.

- To je ista situacija kao s Trampom. Postoje ljudi koji misle da bi on mogao dobro obavljati posao. Zamislite koliko je to suludo - kazao je.

Porded De Nira, u spomenutom filmu glume i Leonardo Dikaprio (DiCaprio), Lili Gledston (Lily Gladstone), Džesi Plemons (Jesse) i drugi. Premijerno je na prikazan na Filmskom festivalu u Kanu.