Žena Brusa Vilisa ispričala emotivnu anegdotu

- Dakle, moram vam ispričati ovu anegdotu, probat ću bez plakanja jer kada sam čula što mi je Evelin rekla, bila sam u lokvi suza - rekla je Ema na početku Storyja.

Ona je zapravo ista kao Brus

Dodala je kako joj je kćerka rekla da ljudi koji boluju od demencije mogu također bolovati od teškog oblika dehidracije.

- Ema je potom upitala kćerku gdje je to naučila, a Evelin joj je rekla da je tražila "zanimljive stvari vezane za demenciju" za vrijeme odmora u školi. "Znam da to nije smiješna anegdota, ali na neki način i jest jer to je dokaz koliko je ona zapravo ista kao Brus, koji isto obožava znati takve nasumične i zanimljive činjenice - rekla je Ema.